A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (22). As cidades mais quentes serão Bonfinópolis, com máxima de 31.1°C, Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 30.4°C. Já as cidades mais frias serão Goianápolis, com mínima de 17.8°C, e Nerópolis, com 17.9°C.A umidade média na Região Metropolitana ficará em 73.5%, podendo atingir índices de 87.0% em cidades como Brazabrantes, Caturaí e Goianápolis. A probabilidade de chuva para a região é de 16.62% em média, com maior chance em Abadia de Goiás, Aragoiânia e Brazabrantes, onde a probabilidade pode chegar a 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 30.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.