A Região Metropolitana terá tempo com temperaturas amenas nesta segunda-feira (22). As cidades mais quentes incluem Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 29.3°C, e Abadia de Goiás, com 29.2°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Terezópolis de Goiás, que registrará 15.8°C, e Senador Canedo, com 15.9°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 66.62%. Goiânia registrará umidade de até 81.0% durante a noite, enquanto Santo Antônio de Goiás e Senador Canedo alcançarão 80.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 9.25% para a região. As cidades com maior probabilidade de tempo chuvoso são Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, todas com 10.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 27.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 28.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 28.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.4°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.