A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (23). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Bela Vista de Goiás e Caturaí, ambas com 24.4°C, seguidas por Aparecida de Goiânia, com 24.3°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 19.1°C, e Nerópolis, com 19.5°C.A umidade média na região será de 89.6%, com cidades como Brazabrantes, Goianápolis e Inhumas atingindo até 96.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 55.25%, mas Abadia de Goiás, Aragoiânia e Caturaí apresentam as maiores chances de precipitação, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Aragoiânia: máxima 24.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Bonfinópolis: máxima 23.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 23.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Caldazinha: máxima 24.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Caturaí: máxima 24.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 24.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Goianápolis: máxima 22.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Goiânia: máxima 24.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Guapó: máxima 24.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 24.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 23.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 23.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Nova Veneza: máxima 23.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Senador Canedo: máxima 24.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 24.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.