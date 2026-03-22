A Região Metropolitana terá tempo estável e com temperaturas amenas na segunda-feira (23). As temperaturas máximas chegam a 30.1°C em Senador Canedo, enquanto Abadia de Goiás e Bela Vista de Goiás registram 29.9°C. As mínimas mais baixas serão de 18.8°C em Goianápolis e 19.1°C em Bonfinópolis.A umidade média na região será de 70.42%. Cidades como Brazabrantes, Inhumas e Nova Veneza podem registrar umidade mais elevada, atingindo 84.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 6.0%. Caturaí apresenta a maior probabilidade de chuva, com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 29.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.