A Região Metropolitana projeta uma segunda-feira (24) de predomínio de sol e céu aberto, apresentando uma média geral para as máximas de 33,26°C. Os picos de calor devem ocorrer em Caturaí e Trindade, onde os termômetros chegam a 33,9°C, seguidas por Aragoiânia, com 33,8°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas estão previstas para Bela Vista de Goiás e Caldazinha, que registram mínima de 17,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região ficará em torno de 32,95%, sendo que Terezópolis de Goiás deve registrar o maior valor, atingindo 42,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva é baixa, calculada em 8,38%, com municípios como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás apresentando máxima possibilidade de apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragoiânia: máxima 33,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 32,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 33,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 33,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 33,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 32,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 33,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guapó: máxima 33,8°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 32,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 23,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 33,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 32,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 33,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 33,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.