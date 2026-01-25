A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva para segunda-feira (26). As temperaturas máximas registrarão até 28.3°C em Bonfinópolis, 27.7°C em Abadia de Goiás e 27.7°C em Aparecida de Goiânia. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Goianápolis, com 19.4°C, e Brazabrantes, com 19.5°C.A umidade média na região será de 84.83%, com Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí atingindo até 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.88%, mas algumas cidades como Bonfinópolis, Caldazinha e Nerópolis apresentam chance de 75.0% de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Goianápolis: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 27.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Senador Canedo: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.