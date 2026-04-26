A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (27). A temperatura máxima mais alta está prevista para Goiânia, atingindo 30.9°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Abadia de Goiás e Aparecida de Goiânia, ambas com 30.6°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Caturaí, com 17.7°C, e Goianira, com 17.8°C.A umidade média na região será de 57.27%. Caturaí se destaca com umidade de até 70.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 6.0%. As cidades com maior probabilidade de precipitação são Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia, todas com 10.0% de chance durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 30.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.