A Região Metropolitana terá um dia ensolarado e quente nesta segunda-feira (27), com termômetros oscilando, em média, entre a mínima de 16,62°C e a máxima de 31,56°C. Entre os municípios destacados, Caturaí lidera as temperaturas mais altas com máxima de 32,5°C, seguida por Trindade com 32,4°C e Abadia de Goiás com 32,2°C. Já os menores registros do dia ocorrem em Bela Vista de Goiás, que deve marcar mínima de 15,4°C, e Senador Canedo, com previsão de 15,6°C.A umidade relativa do ar média na região ficará em 44,08% ao longo do dia, registrando seus maiores índices em Bela Vista de Goiás e Senador Canedo, ambos com 56,0%, e em Caldazinha, com 55,0%. Essa variação no tempo vem acompanhada de uma probabilidade de chuva totalmente nula, mantendo-se em 0,0% para todos os municípios listados.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 30,6°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 31,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 32,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 32,1°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 29,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 31,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 30,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 31,9°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 31,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 31,6°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 32,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.