A Região Metropolitana enfrentará uma jornada de calor intenso nesta segunda-feira (28), com os termômetros marcando índices elevados em diversos municípios. Entre as cidades com as tardes mais quentes do dia, destacam-se Bela Vista de Goiás, com máxima de 37,2°C, Senador Canedo, que deve atingir 37,1°C, e Aragoiânia, com previsão de 37,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no início do dia devem ser registradas em Terezópolis de Goiás, com 20,4°C, e Brazabrantes, com 20,5°C.Em relação à umidade do ar, a média geral para a região está estimada em 42,35%, sendo que os maiores índices de umidade devem ser alcançados em Caturaí, Goianira e Santo Antônio de Goiás, que registram 56,0%. Já a probabilidade média de chuva para o dia é baixa, de apenas 4,25%, embora municípios como Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Brazabrantes apresentem uma chance ligeiramente superior, estimada em 10,0% de possibilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 36,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 37,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bela Vista de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 35,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 36,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caldazinha: máxima 36,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 36,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 36,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 34,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goiânia: máxima 36,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 37,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Hidrolândia: máxima 36,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 36,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nerópolis: máxima 35,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Veneza: máxima 36,0°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Senador Canedo: máxima 37,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 37,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.