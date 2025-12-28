A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (29). As temperaturas máximas na região serão observadas em Trindade, com 34.3°C, seguida por Goianira e Santo Antônio de Goiás, ambas com 34.0°C. As mínimas mais baixas serão em Goianápolis, com 20.6°C, e Nerópolis, com 21.2°C.A umidade média na região será de 69.95%. Cidades como Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Caldazinha apresentarão as maiores umidades, todas com 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.5%, com Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Brazabrantes registrando as maiores chances, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 33.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 33.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 33.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 32.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Caturaí: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 34.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Goianápolis: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 33.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Guapó: máxima 33.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 33.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Nerópolis: máxima 32.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova Veneza: máxima 32.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Senador Canedo: máxima 32.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 15.0%Terezópolis de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Trindade: máxima 34.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.