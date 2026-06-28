A Região Metropolitana terá tempo ameno na segunda-feira (29). As temperaturas máximas serão registradas em Caturaí e Trindade, ambas com 29.7°C, seguidas por Aragoiânia com 29.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas ocorrerão em Goianápolis, com 15.1°C, e Terezópolis de Goiás, com 15.3°C.\nA umidade média na região será de 59.98%, com Goiânia apresentando o maior índice de 72.0%. Não há previsão de chuva para a região, com a probabilidade de precipitação em 0.0% para todas as cidades.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%\nAparecida de Goiânia: máxima 28.5°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%