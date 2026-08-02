A Região Metropolitana inicia a segunda-feira (3) sob a influência de um sistema que favorece o predomínio de sol e a ausência de nuvens carregadas ao longo de todo o dia. À tarde, as temperaturas sobem rapidamente, com máximas que devem atingir os 30,1°C nos municípios de Aragoiânia, Guapó e Trindade. Por outro lado, as primeiras horas do dia registram momentos mais amenos, com destaque para Goianápolis e Terezópolis de Goiás, que apontam marcas mínimas de 16,5°C e 16,7°C, respectivamente.\nO índice médio da umidade relativa do ar está estimado em 42,08% para o decorrer do período, apresentando melhores condições em Santo Antônio de Goiás, onde o indicador alcança os 51,0%. Já a probabilidade média de chuva é de apenas 10,0% na região, patamar que se mantém estável e uniforme em cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.