A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas e sem grandes chances de chuva para a segunda-feira (30). As temperaturas máximas na região atingirão 28.7°C em Bela Vista de Goiás, Caturaí e Trindade, enquanto as mínimas serão de 17.9°C em Goianápolis e 18.1°C em Hidrolândia.\nA umidade do ar média na Região Metropolitana será de 68.03%, com cidades como Hidrolândia registrando até 82.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, de 12.38%, mas algumas localidades como Bonfinópolis e Caldazinha podem ter até 35.0% de chance de chuva, e Brazabrantes até 25.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%