A Região Metropolitana enfrentará um dia de calor bastante expressivo nesta segunda-feira (31), com os termômetros apontando marcas elevadas em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices estão Aragoiânia, Bela Vista de Goiás e Caturaí, todos com previsão de máxima de 36,0°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas no início do dia ocorrem em Caldazinha, com mínima de 21,5°C, e em Terezópolis de Goiás, onde a mínima chega a 21,6°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 38,5%, com Goiânia registrando a taxa mais elevada, que chega a 49,0%. Já a probabilidade média de chuva para o período é bastante reduzida, estimada em 6,62%, sendo que Aragoiânia, Aparecida de Goiânia e Abadia de Goiás apresentam as maiores chances de ocorrência de tempo instável, que não passam de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 35,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 36,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 34,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 35,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caturaí: máxima 36,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 35,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 34,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 36,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 36,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 35,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Inhumas: máxima 35,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 35,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 35,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 35,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Trindade: máxima 36,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.