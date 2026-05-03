A Região Metropolitana terá um tempo estável nesta segunda-feira (4), com temperaturas variando entre amenas e elevadas. As cidades mais quentes serão Aragoiânia, Caturaí e Guapó, todas com máxima de 30.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.1°C, e em Bonfinópolis, com 18.7°C.A umidade média na região ficará em 59.6%, com Santo Antônio de Goiás apresentando os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, de 8.75%, sendo as maiores chances de 10.0% em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 30.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goianápolis: máxima 28.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 30.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.