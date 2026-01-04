A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva nesta segunda-feira (5). As temperaturas máximas na região serão de 26.8°C em Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis e Hidrolândia. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.4°C, e Guapó, com 19.2°C.\nA umidade média na Região Metropolitana estará em torno de 86.17%. Cidades como Brazabrantes, Caturaí e Inhumas podem registrar umidade de até 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 66.0%, com Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentando 75.0% de chance de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%