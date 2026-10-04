A Região Metropolitana deve registrar um dia com instabilidades e temperaturas amenas nesta segunda-feira (5), apresentando média máxima de 24,51°C e mínima de 19,72°C. Entre os municípios mais quentes do dia, Goiânia desponta com máxima de 25,0°C, enquanto Caturaí e Goianira alcançam até 24,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas previstas se concentram em Goianápolis, que registra 18,9°C, e em Hidrolândia, com termômetros marcando 19,1°C.A umidade média na região fica em 84,56%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 61,47%. Hidrolândia destaca-se com a maior taxa de umidade, atingindo 92,0% no período da noite, seguida por Aparecida de Goiânia e Bonfinópolis, ambas com 91,0%. Com relação às chances de precipitação, Goianápolis lidera o índice com probabilidade de 75,0% durante o dia, enquanto Aparecida de Goiânia e Bonfinópolis apresentam 70,0% de chance de chuva no mesmo período.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Aparecida de Goiânia: máxima 24,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Bonfinópolis: máxima 23,9°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 50,0%Brazabrantes: máxima 24,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Caldazinha: máxima 24,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 55,0%Caturaí: máxima 24,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Goianira: máxima 24,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 50,0%Goianápolis: máxima 23,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Goiânia: máxima 25,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Guapó: máxima 24,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Hidrolândia: máxima 23,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 92,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Inhumas: máxima 24,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 55,0%Nerópolis: máxima 24,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Nova Veneza: máxima 24,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 24,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 50,0%Senador Canedo: máxima 24,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 65,0%Terezópolis de Goiás: máxima 24,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 50,0%Trindade: máxima 24,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 70,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.