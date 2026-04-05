A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, segunda-feira (6). As cidades mais quentes serão Bela Vista de Goiás, com 30.5°C, Trindade, com 30.3°C, e Caturaí, com 30.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis, com 19.8°C, e Nerópolis, com 20.0°C.A umidade média na região ficará em 72.6%, com a probabilidade média de chuva atingindo 52.88%. A chance de chuva será mais elevada em Brazabrantes, Caturaí e Goianira, todas com 95.0% de probabilidade. A umidade do tempo também será alta em Nerópolis, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás, chegando a 87.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Aragoiânia: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 85.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Bonfinópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Brazabrantes: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Caldazinha: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 30.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 95.0%Goianira: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 95.0%Goianápolis: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Goiânia: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Guapó: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 85.0%Hidrolândia: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 70.0%Nerópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Nova Veneza: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 90.0%Senador Canedo: máxima 30.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 90.0%Trindade: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 80.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.