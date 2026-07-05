A Região Metropolitana terá um tempo estável com temperaturas amenas durante o dia e mais baixas à noite na segunda-feira (6). A principal característica do tempo será esta estabilidade térmica. As cidades mais quentes serão Caturaí, com máxima de 29.8°C, Trindade, com 29.7°C, e Abadia de Goiás, com 29.6°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás e Caldazinha, ambas com 11.7°C.A umidade média na região será de 53.02%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Aparecida de Goiânia, Nerópolis e Santo Antônio de Goiás, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.8°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 29.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.7°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 11.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 28.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 29.0°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.