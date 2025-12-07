A Região Metropolitana terá tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (8). As cidades mais quentes serão Bonfinópolis, com máxima de 25.5°C, Trindade, com 25.2°C, e Caldazinha, com 24.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.2°C, e Nerópolis, com 18.7°C.\nA umidade média do tempo na região será de 86.08%, com Trindade registrando o maior índice noturno de 91.0%, seguida por Abadia de Goiás e Brazabrantes, ambas com 90.0%. A probabilidade média de chuva é de 47.5%, mas Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bela Vista de Goiás podem ter tempo com 75.0% de chance de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%