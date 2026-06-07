A Região Metropolitana terá um tempo ameno amanhã, segunda-feira (8), com temperaturas que variam do frio na madrugada ao morno durante o dia. As cidades mais quentes serão Caturaí com 28.8°C, Trindade com 28.7°C e Abadia de Goiás com 28.5°C. As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 12.4°C.A umidade média na região será de 55.88%, com a cidade de Caldazinha registrando a umidade mais alta, com 73.0%. A probabilidade de chuva para amanhã é baixa, de 10.0% para toda a Região Metropolitana, incluindo Abadia de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 12.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.4°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 28.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.9°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.5°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 26.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 12.6°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.3°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 28.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.6°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 28.2°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 28.1°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.7°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.