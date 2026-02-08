A Região Metropolitana terá grande chance de chuva amanhã, segunda-feira (9). As temperaturas máximas chegam a 25.5°C em Bonfinópolis, 25.3°C em Trindade e 25.2°C em Brazabrantes. As mínimas podem atingir 19.1°C em Goianápolis e 19.7°C em Guapó, indicando um tempo ameno.A umidade média na região é de 89.12%, com destaque para Aragoiânia, que pode registrar 95.0%, Abadia de Goiás 94.0% e Bela Vista de Goiás 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Trindade apresenta o índice mais alto, com 70.0%, seguida por Abadia de Goiás e Aragoiânia, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 24.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Bonfinópolis: máxima 25.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caldazinha: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goianira: máxima 25.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Goianápolis: máxima 23.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 24.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 24.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 24.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nerópolis: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 25.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.