A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas na sexta-feira (1). As máximas mais elevadas serão registradas em Caturaí e Trindade, ambas com 30.1°C, e em Aragoiânia, com 30.0°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Goianápolis, atingindo 17.8°C, e em Goiânia, com 17.9°C.A umidade média na região será de 61.6%, com Santo Antônio de Goiás registrando a maior umidade noturna, atingindo 74.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 8.25%, sendo que Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.