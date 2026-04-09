A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas para esta sexta-feira (10). As cidades mais quentes serão Bela Vista de Goiás e Trindade, ambas com máxima de 29.2°C, seguidas por Abadia de Goiás, com 29.0°C. Já as mínimas serão observadas em Goianápolis, com 18.9°C, e Nerópolis, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 77.05%, com os maiores índices, de 88.0%, previstos para Bonfinópolis, Goianápolis e Goiânia. A probabilidade média de chuva é de 17.0%, mas algumas cidades como Aparecida de Goiânia e Bonfinópolis podem registrar até 40.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Aragoiânia: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Caldazinha: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Goianira: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 27.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Goiânia: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 29.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Inhumas: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Trindade: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.