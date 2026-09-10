A Região Metropolitana terá uma sexta-feira (11) ensolarada e sem expectativa de precipitação em suas cidades. Os termômetros devem registrar as máximas mais altas do dia, atingindo 33,6°C, em Aragoiânia, Bela Vista de Goiás e Guapó. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas devem ser registradas em Caldazinha, com 17,1°C, e Senador Canedo, que apresenta uma mínima de 17,3°C.A umidade relativa média do ar na região deve ficar em 52,2%, sendo que os maiores índices são esperados em Caldazinha e Santo Antônio de Goiás, alcançando 66,0%. Com relação às chuvas, a probabilidade é de 0,0% para todo o território, garantindo tempo seco em municípios como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 32,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 33,5°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 33,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 31,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 33,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 33,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 32,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,1°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 32,7°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 33,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 33,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.