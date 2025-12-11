A Região Metropolitana terá grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (12). O tempo indicará que as cidades mais quentes deverão ser Bonfinópolis, com máxima de 30.8°C, seguida por Caldazinha e Senador Canedo, ambas com 30.1°C. As menores temperaturas são esperadas em Goianápolis, com mínima de 19.6°C, e Nerópolis, que terá 20.3°C.\nA umidade média na região será de 77.78%, com cidades como Goianápolis, Nerópolis e Nova Veneza apresentando os maiores índices, de 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 47.25%, mas algumas localidades como Brazabrantes, Caturaí e Goiânia registram chances mais elevadas, atingindo 75.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:\nAbadia de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%