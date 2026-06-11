A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva nesta sexta-feira (12). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Caturaí, com 25.2°C, Trindade, com 25.1°C, e Abadia de Goiás, com 24.9°C. Já as mínimas mais baixas serão em Bonfinópolis e Goianápolis, ambas com 16.4°C.A umidade média na região ficará em 83.97%, com cidades como Bela Vista de Goiás, Caldazinha e Goiânia atingindo 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.38%, com destaque para Goiânia, onde a chance chega a 85.0%, e Caturaí e Senador Canedo, ambas com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Aparecida de Goiânia: máxima 24.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Aragoiânia: máxima 24.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Bela Vista de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 75.0%Bonfinópolis: máxima 23.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 24.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Caldazinha: máxima 24.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Caturaí: máxima 25.2°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Goianira: máxima 24.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 23.1°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Goiânia: máxima 24.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Guapó: máxima 24.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolândia: máxima 23.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Inhumas: máxima 24.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Nerópolis: máxima 24.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 24.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 24.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 25.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.