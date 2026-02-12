A Região Metropolitana terá um tempo com temperaturas amenas a levemente quentes na sexta-feira (13), sem ocorrência de extremos. As máximas mais elevadas são esperadas em Caturaí e Trindade, ambas com 29.5°C, seguidas por Abadia de Goiás com 29.4°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 18.4°C, e Bonfinópolis, com 18.6°C.A umidade relativa do ar na região estará em torno de 72.33%, com alguns municípios podendo apresentar índices mais altos, como Aparecida de Goiânia, Goianira e Santo Antônio de Goiás, que podem atingir 83.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 2.12% para a região. Os maiores índices de probabilidade de chuva são observados em Goianápolis, Nerópolis e Senador Canedo, com 15.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Brazabrantes: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caturaí: máxima 29.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiânia: máxima 29.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolândia: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Senador Canedo: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Trindade: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.