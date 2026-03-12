A Região Metropolitana terá um tempo marcado por grande chance de chuva nesta sexta-feira (13). As temperaturas máximas médias ficam em 27.07°C, enquanto as mínimas médias atingem 19.9°C. As cidades mais quentes serão Bela Vista de Goiás, Senador Canedo e Trindade, todas com máxima de 27.4°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Goianápolis, com 19.2°C, e Bonfinópolis, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 85.85%, com destaque para Brazabrantes, Inhumas e Nova Veneza, que registrarão 96.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 64.75%, sendo as maiores probabilidades observadas em Caturaí, Goiânia e Senador Canedo, todas com 95.0% de chance de chuva. Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Bonfinópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Brazabrantes: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Caldazinha: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Caturaí: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Goianira: máxima 27.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Goianápolis: máxima 26.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Goiânia: máxima 27.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Guapó: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Hidrolândia: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Nerópolis: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 27.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Senador Canedo: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 27.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.