A Região Metropolitana terá uma jornada de sol firme e calor nesta sexta-feira (14), com termômetros alcançando médias máximas de 33,11°C e mínimas de 17,48°C. Os picos de calor devem se concentrar em Trindade, que atinge 33,8°C, além de Abadia de Goiás e Caturaí, ambas com máxima de 33,7°C. Por outro lado, Goiânia e Senador Canedo registram as temperaturas mais amenas ao amanhecer, com marcas de 16,5°C e 16,6°C, respectivamente.O tempo seco predomina na região, apresentando uma umidade média de 35,23%, sendo que os maiores índices chegam a 45,0% em Goiânia e Santo Antônio de Goiás. A probabilidade média de chuva é de apenas 1,25%, restrita a poucas localidades, tendo Goianira com a maior possibilidade do dia, de apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 33,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,1°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 33,7°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 33,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 31,5°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 33,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 33,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 33,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 32,6°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 33,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 33,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.