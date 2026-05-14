A Região Metropolitana terá tempo com baixa probabilidade de chuva para esta sexta-feira (15). O tempo será de temperaturas amenas a quentes, com as cidades mais quentes sendo Caturaí e Trindade, ambas com máxima de 30.1°C, e Aragoiânia com 30.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis e Terezópolis de Goiás, com 18.3°C.A umidade média na região será de 68.25%, com cidades como Goianira, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás registrando os maiores índices noturnos, de 81%. A probabilidade média de chuva para a região é de 10.88%, mas algumas localidades como Aparecida de Goiânia podem ter 25% de chance de precipitação, e Goiânia e Senador Canedo, 20%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 28.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 29.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 29.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 30.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.