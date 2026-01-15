A Região Metropolitana terá um tempo marcado por grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (16). As temperaturas máximas ficarão em torno de 31.7°C em Goiânia, 31.6°C em Goianira e Santo Antônio de Goiás. Já as mínimas devem atingir 18.0°C em Goianápolis e 18.4°C em Nerópolis.A umidade do tempo na região terá uma média de 67.65%, com cidades como Bela Vista de Goiás, Brazabrantes e Caturaí registrando índices de até 80.0%. A probabilidade de chuva é de 22.5% em média, mas alcança 65.0% em Abadia de Goiás, Aragoiânia e Guapó.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Bonfinópolis: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 19.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Caldazinha: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goianira: máxima 31.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 31.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 30.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Hidrolândia: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Inhumas: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nerópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova Veneza: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Trindade: máxima 31.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.