A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas amenas a mornas na sexta-feira (17). As cidades mais quentes incluem Bela Vista de Goiás com 28.9°C, Abadia de Goiás com 28.8°C e Aparecida de Goiânia com 28.7°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Goianápolis com 18.1°C e Bonfinópolis com 18.2°C.A umidade média na região ficará em torno de 71.97%. Cidades como Terezópolis de Goiás, Bonfinópolis e Caldazinha podem ter umidade noturna de até 86.0% e 85.0%, respectivamente. A probabilidade média de chuva é baixa, em 16.88%. As maiores chances de chuva para o dia, de 30.0%, são esperadas para Bonfinópolis, Brazabrantes e Nova Veneza.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Aragoiânia: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 27.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Brazabrantes: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Caturaí: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 28.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Goiânia: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Guapó: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Senador Canedo: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Trindade: máxima 28.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.