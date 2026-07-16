A Região Metropolitana passa por uma jornada de sol e calor moderado nesta sexta-feira (17), sem chance de precipitação. O dia registra amanhecer fresco, com os termômetros marcando mínima de 13,4°C em Goianápolis e de 14,2°C em Bonfinópolis. Já nos momentos mais quentes, as máximas chegam a 29,1°C em Caturaí, 28,9°C em Trindade e 28,6°C em Aragoiânia.Com relação à umidade do ar, a média geral é de 46,48%, alcançando picos de 58,0% em Goianápolis e de 57,0% em Nerópolis e Santo Antônio de Goiás. A probabilidade de chuva para o período é nula, registrando 0,0% em todas as localidades, o que assegura o tempo seco em Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 27,4°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 28,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 26,6°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 28,2°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 27,6°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 29,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 28,6°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 25,7°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 28,1°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 28,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 27,2°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 28,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 27,3°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 28,2°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 27,8°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 27,4°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 28,9°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.