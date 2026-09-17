A Região Metropolitana terá um dia de predomínio de sol e calor intenso nesta sexta-feira (18). Os termômetros devem registrar marcas elevadas, com destaque para Caturaí e Trindade, que atingem a máxima de 34,2°C, seguidas de perto por Aragoiânia, com 34,1°C. Por outro lado, as menores temperaturas devem ocorrer em Goianápolis, com mínima de 20,2°C, e Bonfinópolis, onde a mínima chega a 20,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar deve ficar em torno de 46,6%, sendo que Goianápolis registra a taxa mais alta de 57,0%, acompanhada por Bonfinópolis e Caldazinha, ambas com 56,0%. A probabilidade média de chuva para o período é bastante baixa, estimada em apenas 3,5%, embora localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Goianira apresentem a maior chance de precipitação, alcançando 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Aparecida de Goiânia: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Aragoiânia: máxima 34,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 32,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 33,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 34,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 33,9°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 31,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 34,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 34,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 33,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 33,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 32,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 34,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 34,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.