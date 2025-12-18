A Região Metropolitana terá grande chance de chuva para sexta-feira, dia 19, caracterizando o tempo da região. As cidades mais quentes esperam temperaturas de até 28.1°C em Bonfinópolis, 27.5°C em Aparecida de Goiânia e 27.4°C em Caldazinha. Já as temperaturas mais amenas serão sentidas em Goianápolis, com 19.4°C, e Brazabrantes, com 19.8°C.A umidade relativa do ar na região estará em torno de 83.75%, com picos de até 94.0% em Brazabrantes, Caturaí e Inhumas. A probabilidade média de chuva é de 51.5%, mas algumas localidades como Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis registram chance de 75.0% de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aragoiânia: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Brazabrantes: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Caldazinha: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Caturaí: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 25.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Veneza: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Trindade: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.