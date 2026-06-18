A Região Metropolitana terá um tempo predominantemente quente nesta sexta-feira (19). As temperaturas máximas na região serão notáveis, com Caturaí e Trindade atingindo 30.8°C, seguidas por Abadia de Goiás com 30.6°C. As mínimas mais amenas serão observadas em Goianápolis, com 16.4°C, e Terezópolis de Goiás, marcando 16.6°C.A umidade na Região Metropolitana apresentará níveis moderados a elevados, com Goianira e Santo Antônio de Goiás registrando os maiores índices noturnos, atingindo 71.0%. A probabilidade de chuva é muito baixa para o período, com Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis e Caldazinha indicando 10.0% de chance de precipitação à noite, sendo os maiores índices da região. Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 30.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 28.9°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 30.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Caldazinha: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 30.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 30.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 28.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 30.3°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guapó: máxima 30.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 29.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 30.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Veneza: máxima 30.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 30.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 30.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.