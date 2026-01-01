A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva para a sexta-feira (2). As temperaturas máximas na região apontam Bonfinópolis como a cidade mais quente, com 32.6°C, seguida por Caldazinha e Goiânia, ambas registrando 31.9°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Goianápolis, com 20.0°C, e Nerópolis, com 20.6°C.A umidade média na região será de 76.6%, com Abadia de Goiás, Brazabrantes e Caturaí atingindo 91.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva para a Região Metropolitana é de 59.88%, com destaque para Abadia de Goiás, Aragoiânia e Bonfinópolis, onde a probabilidade de chuva chega a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aparecida de Goiânia: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Aragoiânia: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Bela Vista de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Brazabrantes: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Caldazinha: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Caturaí: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goianira: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goianápolis: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Goiânia: máxima 31.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Guapó: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Hidrolândia: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nerópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Nova Veneza: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Senador Canedo: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Terezópolis de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Trindade: máxima 31.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.