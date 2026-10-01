A Região Metropolitana apresentará condições de céu aberto e sem grandes oscilações nesta sexta-feira (2), mantendo o comportamento do tempo constante. No topo do termômetro, Caldazinha e Senador Canedo devem alcançar as máximas mais elevadas da tarde, com 23,9°C, seguidas por Bela Vista de Goiás, com 23,8°C. Já os momentos mais frios devem se concentrar em Goianápolis, com mínima de 18,9°C, e Hidrolândia, com 19,3°C.A umidade relativa do ar na média da região ficará em 83,47%, tendo Hidrolândia com o maior índice de até 90,0%, acompanhada por Aparecida de Goiânia e Goianápolis, que alcançam 89,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o índice se estabelece em 45,75% para o período, com as maiores chances de precipitação estimadas em 55,0% em municípios como Abadia de Goiás e Aragoiânia.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 23,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Aparecida de Goiânia: máxima 23,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Aragoiânia: máxima 23,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Bela Vista de Goiás: máxima 23,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 40,0%Bonfinópolis: máxima 23,2°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Brazabrantes: máxima 23,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Caldazinha: máxima 23,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Caturaí: máxima 23,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Goianira: máxima 23,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Goianápolis: máxima 22,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Goiânia: máxima 23,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Guapó: máxima 23,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Hidrolândia: máxima 22,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 82,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Inhumas: máxima 23,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Nerópolis: máxima 23,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Nova Veneza: máxima 23,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 25,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 23,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 40,0%Senador Canedo: máxima 23,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 77,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Terezópolis de Goiás: máxima 23,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 25,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 45,0%Trindade: máxima 23,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.