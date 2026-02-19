A Região Metropolitana para a sexta-feira (20) apresenta grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Senador Canedo com máxima de 27.0°C, e Aparecida de Goiânia e Bela Vista de Goiás, ambas com 26.8°C. As mínimas do tempo serão registradas em Goianápolis, com 18.4°C, e Terezópolis de Goiás, com 18.7°C.A umidade média na Região Metropolitana estará em torno de 86.78%, com Goiânia atingindo 96.0% de umidade, e Bela Vista de Goiás e Brazabrantes registrando 95.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 62.0%, com Goiânia, Hidrolândia e Nerópolis apresentando 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Aragoiânia: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Bela Vista de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Bonfinópolis: máxima 25.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 25.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Caldazinha: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caturaí: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 26.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Goianápolis: máxima 24.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 45.0%Goiânia: máxima 26.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Guapó: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Inhumas: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Nova Veneza: máxima 25.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 55.0%Senador Canedo: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 30.0%Terezópolis de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Trindade: máxima 26.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.