A Região Metropolitana terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, sexta-feira (20). As temperaturas máximas estarão entre as mais altas em Senador Canedo, com 27.4°C, Bela Vista de Goiás e Caldazinha, ambas com 27.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, com 19.4°C, e Terezópolis de Goiás, com 19.6°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 86.6%. Cidades como Brazabrantes, Inhumas e Nova Veneza podem registrar umidade de até 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 45.62%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, como Caturaí com 85.0%, e Abadia de Goiás e Brazabrantes, ambas com 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Bonfinópolis: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Brazabrantes: máxima 26.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 27.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Caturaí: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Goianira: máxima 26.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 26.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Guapó: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Hidrolândia: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Inhumas: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nerópolis: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Nova Veneza: máxima 26.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Senador Canedo: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Trindade: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.