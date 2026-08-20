A Região Metropolitana terá uma jornada marcada por predomínio de sol e calor uniforme nesta sexta-feira (21), registrando uma temperatura mínima média de 16,66°C. Entre os destaques locais, Caturaí lidera as máximas com 32,4°C, acompanhada de perto por Goianira e Trindade, ambas com 32,2°C. Já os menores termômetros no início do dia devem ser registrados em Bela Vista de Goiás e Goianápolis, onde as mínimas chegam a 15,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o dia fica em 47,73%, sendo que Goianápolis apresenta o maior índice, com 57,0%, seguida por Terezópolis de Goiás, com 56,0%. A chance de chuva é muito baixa, com probabilidade média geral de apenas 1,75%, embora os maiores índices para o período cheguem a 10,0% nos municípios de Bonfinópolis, Goianápolis e Senador Canedo.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 31,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonfinópolis: máxima 31,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Brazabrantes: máxima 32,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 31,6°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caturaí: máxima 32,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianira: máxima 32,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 30,7°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 32,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 31,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 30,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 32,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nerópolis: máxima 31,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Veneza: máxima 32,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 31,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 32,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.