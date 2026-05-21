A Região Metropolitana terá um tempo estável na sexta-feira (22), caracterizado por temperaturas amenas. As cidades mais quentes deverão ser Caturaí, com máxima de 28.3°C, Trindade, com 28.2°C, e Aragoiânia, atingindo 28.1°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Goianápolis, com 17.9°C, e Bonfinópolis, com 18.3°C.A umidade média na região ficará em 66.33%, com cidades como Bonfinópolis e Goianápolis registrando as maiores taxas, ambas com 75.0% de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 10.0% para a Região Metropolitana, sendo que cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentam esta mesma baixa probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonfinópolis: máxima 26.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 27.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 25.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Inhumas: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 27.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.