A Região Metropolitana terá grande chance de chuva para esta sexta-feira (23), com o tempo apresentando temperaturas variadas. As cidades mais quentes serão Bonfinópolis, com máxima de 26.5°C, Caldazinha com 25.8°C e Senador Canedo com 25.8°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Goianápolis, que terá 18.4°C, e Guapó com 19.1°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 89.85%, com Brazabrantes, Caturaí e Inhumas registrando os maiores índices de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 43.88%, mas cidades como Trindade, com 75.0%, e Nerópolis e Nova Veneza, ambas com 70.0%, indicam maior chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Aparecida de Goiânia: máxima 25.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aragoiânia: máxima 25.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Bela Vista de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Bonfinópolis: máxima 26.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Brazabrantes: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Caldazinha: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Caturaí: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Goianira: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Goianápolis: máxima 23.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiânia: máxima 25.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Guapó: máxima 24.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Hidrolândia: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 25.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Nerópolis: máxima 24.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Veneza: máxima 24.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Terezópolis de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Trindade: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.