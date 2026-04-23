A Região Metropolitana terá um tempo estável para sexta-feira (24). As temperaturas serão amenas, com as cidades mais quentes sendo Goiânia e Trindade, ambas com 29.7°C, seguidas por Abadia de Goiás, com 29.6°C. As mínimas serão registradas em Goianápolis, com 17.8°C, e Bonfinópolis, com 18.1°C.A umidade média na região ficará em 56.15%, com Caturaí apresentando o maior índice noturno, atingindo 67.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 6.38% para a região. Cidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia podem ter até 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 29.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragoiânia: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Bonfinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caldazinha: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Caturaí: máxima 29.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianira: máxima 29.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goianápolis: máxima 28.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiânia: máxima 29.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guapó: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 29.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Inhumas: máxima 29.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nerópolis: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Veneza: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Senador Canedo: máxima 29.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Terezópolis de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Trindade: máxima 29.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.