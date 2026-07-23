A Região Metropolitana apresentará predomínio de sol e baixa variação de nuvens nesta sexta-feira (24), com marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os termômetros devem registrar as máximas mais altas, de até 32,2°C, em Aragoiânia, Guapó e Trindade. No início da manhã, as temperaturas mais amenas serão observadas em Caldazinha, com mínima de 16,1°C, e em Bela Vista de Goiás, onde os índices devem atingir 16,4°C.A umidade relativa do ar na média da região deve ficar em torno de 46,95%, sendo que os maiores índices serão alcançados em Caldazinha, com 62,0%, além de Bela Vista de Goiás e Goiânia, ambas com 61,0%. A chance média de chuva para o período é de apenas 7,5%, mantendo-se bastante reduzida em todo o território, embora localidades como Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia e Aragoiânia apresentem uma probabilidade ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aparecida de Goiânia: máxima 31,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragoiânia: máxima 32,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bela Vista de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Bonfinópolis: máxima 30,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Brazabrantes: máxima 31,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caldazinha: máxima 31,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 32,1°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goianira: máxima 31,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goianápolis: máxima 30,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiânia: máxima 32,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Guapó: máxima 32,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Hidrolândia: máxima 31,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Inhumas: máxima 31,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 30,9°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 31,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Senador Canedo: máxima 31,8°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Terezópolis de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Trindade: máxima 32,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.