A Região Metropolitana experimentará um dia ensolarado e sem previsão de instabilidades nesta sexta-feira (25), com a média das marcas mais altas do dia estimada em 34,37°C. O calor deve ser ainda mais intenso em municípios como Abadia de Goiás, Aragoiânia e Guapó, onde os termômetros podem atingir até 35,0°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início da jornada ocorrem em Goianápolis, com mínima de 20,3°C, e em Terezópolis de Goiás, que registra 20,6°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral estimada para a região é de 53,3%, tendo Goianápolis e Terezópolis de Goiás com os maiores níveis registrados, chegando a 67,0%. A chance média de chuva em toda a extensão metropolitana é de apenas 4,75%, destacando-se Bela Vista de Goiás com a maior probabilidade de ocorrência de precipitação, que é de 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aparecida de Goiânia: máxima 34,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aragoiânia: máxima 35,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Bela Vista de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Bonfinópolis: máxima 33,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Brazabrantes: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caldazinha: máxima 34,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Caturaí: máxima 34,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianira: máxima 34,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianápolis: máxima 32,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiânia: máxima 34,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guapó: máxima 35,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Hidrolândia: máxima 34,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Inhumas: máxima 34,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nerópolis: máxima 33,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Veneza: máxima 34,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santo Antônio de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Senador Canedo: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Terezópolis de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Trindade: máxima 35,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.