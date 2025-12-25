A Região Metropolitana terá o tempo marcado por temperaturas elevadas para a sexta-feira (26). As máximas na região atingirão 33.9°C em Bonfinópolis, seguida por Goiânia com 33.7°C e Goianira com 33.6°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Nerópolis e Nova Veneza, ambas com 18.8°C.A umidade do tempo na Região Metropolitana apresentará uma média de 66.6%. As cidades com maior probabilidade de tempo com precipitação são Brazabrantes, Caturaí e Inhumas, todas com 15.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aparecida de Goiânia: máxima 33.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragoiânia: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bela Vista de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 33.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 33.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 33.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 33.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolândia: máxima 31.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 32.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 32.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 33.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 32.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.