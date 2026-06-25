A Região Metropolitana terá um tempo de temperaturas amenas e baixa probabilidade de chuva para sexta-feira (26). As cidades mais quentes serão Caturaí com 28.1°C, Trindade com 28.0°C e Inhumas com 27.8°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Bela Vista de Goiás com 16.1°C e Goianápolis com 16.2°C.A umidade média na Região Metropolitana será de 62.42%, com as maiores taxas de umidade noturna atingindo 72.0% em Bela Vista de Goiás, 71.0% em Caldazinha e 71.0% em Senador Canedo. A probabilidade média de chuva é de 8.5%, sendo as maiores chances em Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e Bonfinópolis, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Aparecida de Goiânia: máxima 26.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aragoiânia: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Bonfinópolis: máxima 26.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Brazabrantes: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caldazinha: máxima 26.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caturaí: máxima 28.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianira: máxima 27.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianápolis: máxima 25.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiânia: máxima 27.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guapó: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Hidrolândia: máxima 26.5°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Inhumas: máxima 27.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nerópolis: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Veneza: máxima 27.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Senador Canedo: máxima 27.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trindade: máxima 28.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.