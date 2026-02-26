A Região Metropolitana terá uma grande chance de chuva nesta sexta-feira (27), marcando o tempo na região. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Bela Vista de Goiás (27.7°C), Aparecida de Goiânia (27.6°C) e Hidrolândia (27.6°C), enquanto as mínimas ocorrerão em Goianápolis (18.3°C) e Bonfinópolis (18.6°C).A umidade média na Região Metropolitana será de 86.05%, com destaque para Goianápolis e Terezópolis de Goiás, que podem atingir 96.0%, e Bonfinópolis com 95.0%. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 54.0%, mas cidades como Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás registram chances elevadas de 90.0%, e Brazabrantes com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da Região Metropolitana:Abadia de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Aparecida de Goiânia: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Aragoiânia: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Bela Vista de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Bonfinópolis: máxima 26.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Brazabrantes: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Caldazinha: máxima 27.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Caturaí: máxima 27.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Goianira: máxima 27.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Goianápolis: máxima 25.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Goiânia: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Guapó: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Hidrolândia: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Inhumas: máxima 26.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Nerópolis: máxima 26.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Veneza: máxima 26.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Santo Antônio de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Senador Canedo: máxima 27.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Terezópolis de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Trindade: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.